Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдут матчи последнего тура. «Манчестер Сити» и «Арсенал» заочно разыграют чемпионский титул, но присутствуют и другие интриги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирную ситуацию в АПЛ.
Равенство очков
Для начала посмотрим в регламент Премьер-лиги. В случае одинакового количества очков команды первым делом сравниваются по общей разности голов. Если разность одинакова, то выше оказывается команда, у которой больше забитых голов. В случае, когда показатели очков и голов у команд полностью идентичные, в ход идут личные встречи.
Битва за титул АПЛ
Имя чемпиона Англии мы узнаем только в последнем туре. Титул заочно разыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал».
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|27
|7
|3
|93
|33
|+60
|88
|2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89
|28
|+61
|86
«Манчестер Сити» может стать первой командой, выигравшей чемпионат Англии четыре года подряд. Для этого «горожанам» достаточно обыграть на своём поле немотивированный в турнирном плане «Вест Хэм».
«Арсенал» может выиграть титул Премьер-лиги впервые за 20 лет. Команде Микеля Артеты для чемпионства нужно обыгрывать дома «Эвертон» и надеяться на осечку «Манчестер Сити» в своей игре. Если «горожане» и «канониры» наберут по 89 очков, то лондонцы точно окажутся выше, ведь у них будет лучше разность голов.
Лига чемпионов: все путёвки разыграны
Что касается путёвок в Лигу чемпионов, то здесь турнирных интриг нет. В следующем сезоне Англию в главном клубном турнире континента представят четыре команды – «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла».
|М
|Куда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|ЛЧ
|Манчестер Сити
|37
|27
|7
|3
|93
|33
|+60
|88
|2
|ЛЧ
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89
|28
|+61
|86
|3
|ЛЧ
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84
|41
|+43
|79
|4
|ЛЧ
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76
|56
|+20
|68
Лига Европы и Лига конференций
По умолчанию Англию в Лиге Европы представят обладатель кубка страны и пятая команда Премьер-лиги. Если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Манчестер Сити» в кубковом финале, то отправится в Лигу Европы вне зависимости от итогового места. Шестая команда АПЛ по умолчанию получает билет в Лигу конференций. Но если Кубок Англии выиграет «Манчестер Сити», отобравшийся в Лигу чемпионов, то шестой команде АПЛ перейдёт билет в Лигу Европы, а в Лигу конференций отправится седьмая команда таблицы. Кубовый финал между командами из Манчестера пройдёт 25 мая.
|М
|Куда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|5
|ЛЕ
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71
|61
|+10
|63
|6
|ЛК/ЛЕ
|Челси
|37
|17
|9
|11
|75
|62
|+13
|60
|7
|ЛК (?)
|Ньюкасл
|37
|17
|6
|14
|81
|60
|+21
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|17
|6
|14
|55
|58
|-3
|57
«Шеффилд Юнайтед» - «Тоттенхэм»
«Брентфорд» - «Ньюкасл»
«Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»
«Тоттенхэм» точно выступит в еврокубках, ведь команда не опустится ниже шестого места. Чтобы финишировать пятым и гарантированно получить билет в Лигу Европы, команде Анге Постекоглу достаточно набрать одно очко в гостях у вылетевшего «Шеффилд Юнайтед». Если «Тоттенхэм» проиграет, то «Челси» при своей победе финиширует пятым (у «пенсионеров» при равенстве очков точно будет лучшая разность голов). Если «шпоры» опустятся на шестое место, в кубковом финале им придётся болеть за «Манчестер Сити», чтобы выйти в Лигу Европы, а не в Лигу конференций.
«Челси» займёт пятое место, если победит, а «Тоттенхэм» проиграет. Чтобы остаться хотя бы на шестой позиции и точно оказаться в еврокубках, команде Маурисио Почеттино достаточно не проиграть дома «Борнмуту». Отметим, опять же, что пока до конца не ясно, в какой турнир попадёт шестая команда АПЛ. При поражении «Челси» может обойти «Ньюкасл», если выиграет свой матч. В теории обойти «Челси» может и «Манчестер Юнайтед», но на деле это нереально – посмотрите на показатели разности голов.
«Ньюкасл» хочет подняться на шестое место, чтобы гарантировать себе место как минимум в Лиге конференций. Для этого команде Эдди Хау нужно обыграть «Брентфорд» и надеяться на поражение «Челси» от «Борнмута». Шансов не очень много. Но «сорокам» в любом случае нужно победить, чтобы точно остаться седьмыми и надеяться на путёвку в Лигу конференций, которую команда тогда получит при победе «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Чисто математически «Ньюкасл» при своей победе может опуститься на восьмое место, но «Манчестер Юнайтед» придётся обыгрывать «Брайтон» как минимум с разницей в 25 голов.
«Манчестер Юнайтед» попадёт в Лигу Европы, если выиграет Кубок Англии. Через чемпионат решить эту задачу почти нереально, учитывая показатели разности мячей. Но «красные дьяволы» сохраняют шансы подняться на седьмое место и выйти в Лигу конференций, если выиграть Кубок Англии не получится. Чтобы финишироваться седьмыми, «МЮ» в последнем туре нужно набрать больше очков, чем «Ньюкасл».
Битва за выживание: почти всё решено
«Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли» официально вылетели из Премьер-лиги в Чемпионшип. Третьей понизившейся в классе командой с вероятностью в 99,9% станет «Лутон Таун». Чтобы избежать вылета, команде нужно обыгрывать «Фулхэм» и надеяться на поражение «Ноттингем Форест» от «Бёрнли». При этом «Лутону» ещё нужно отыграть крупное отставание по разности голов (-31 против -19). Реальных шансов нет, только математические.
|М
|Куда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|17
|Ноттингем Форест
|37
|8
|9
|20
|47
|66
|-19
|29
|18
|вылет
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50
|81
|-31
|26
|19
|вылет
|Бёрнли
|37
|5
|9
|23
|40
|76
|-36
|24
|20
|вылет
|Шеффилд Юнайтед
|37
|3
|7
|27
|35
|101
|-66
|16
Прощание Клоппа
Отдельно отметим, что в воскресенье Юрген Клопп проведёт последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». Немец работал с командой с октября 2015 года и за это время привёл клуб к завоеванию восьми трофеев. Самыми ценными, конечно, являются трофей Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов. Теперь Клопп прощается с «Ливерпулем». Немецкий специалист решил взять творческий отпуск в карьере, чтобы подзарядить батарейки.
Подготовил Александр Тихий.
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