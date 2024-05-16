Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдут матчи последнего тура. «Манчестер Сити» и «Арсенал» заочно разыграют чемпионский титул, но присутствуют и другие интриги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирную ситуацию в АПЛ.

Равенство очков

Для начала посмотрим в регламент Премьер-лиги. В случае одинакового количества очков команды первым делом сравниваются по общей разности голов. Если разность одинакова, то выше оказывается команда, у которой больше забитых голов. В случае, когда показатели очков и голов у команд полностью идентичные, в ход идут личные встречи.

Битва за титул АПЛ

Имя чемпиона Англии мы узнаем только в последнем туре. Титул заочно разыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал».

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Манчестер Сити 37 27 7 3 93 33 +60 88 2 Арсенал 37 27 5 5 89 28 +61 86

«Манчестер Сити» - «Вест Хэм»

«Арсенал» - «Эвертон»

«Манчестер Сити» может стать первой командой, выигравшей чемпионат Англии четыре года подряд. Для этого «горожанам» достаточно обыграть на своём поле немотивированный в турнирном плане «Вест Хэм».

«Арсенал» может выиграть титул Премьер-лиги впервые за 20 лет. Команде Микеля Артеты для чемпионства нужно обыгрывать дома «Эвертон» и надеяться на осечку «Манчестер Сити» в своей игре. Если «горожане» и «канониры» наберут по 89 очков, то лондонцы точно окажутся выше, ведь у них будет лучше разность голов.

Лига чемпионов: все путёвки разыграны

Что касается путёвок в Лигу чемпионов, то здесь турнирных интриг нет. В следующем сезоне Англию в главном клубном турнире континента представят четыре команды – «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 ЛЧ Манчестер Сити 37 27 7 3 93 33 +60 88 2 ЛЧ Арсенал 37 27 5 5 89 28 +61 86 3 ЛЧ Ливерпуль 37 23 10 4 84 41 +43 79 4 ЛЧ Астон Вилла 37 20 8 9 76 56 +20 68

Лига Европы и Лига конференций

По умолчанию Англию в Лиге Европы представят обладатель кубка страны и пятая команда Премьер-лиги. Если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Манчестер Сити» в кубковом финале, то отправится в Лигу Европы вне зависимости от итогового места. Шестая команда АПЛ по умолчанию получает билет в Лигу конференций. Но если Кубок Англии выиграет «Манчестер Сити», отобравшийся в Лигу чемпионов, то шестой команде АПЛ перейдёт билет в Лигу Европы, а в Лигу конференций отправится седьмая команда таблицы. Кубовый финал между командами из Манчестера пройдёт 25 мая.

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 5 ЛЕ Тоттенхэм 37 19 6 12 71 61 +10 63 6 ЛК/ЛЕ Челси 37 17 9 11 75 62 +13 60 7 ЛК (?) Ньюкасл 37 17 6 14 81 60 +21 57 8 Манчестер Юнайтед 37 17 6 14 55 58 -3 57

«Шеффилд Юнайтед» - «Тоттенхэм»

«Челси» - «Борнмут»

«Брентфорд» - «Ньюкасл»

«Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» точно выступит в еврокубках, ведь команда не опустится ниже шестого места. Чтобы финишировать пятым и гарантированно получить билет в Лигу Европы, команде Анге Постекоглу достаточно набрать одно очко в гостях у вылетевшего «Шеффилд Юнайтед». Если «Тоттенхэм» проиграет, то «Челси» при своей победе финиширует пятым (у «пенсионеров» при равенстве очков точно будет лучшая разность голов). Если «шпоры» опустятся на шестое место, в кубковом финале им придётся болеть за «Манчестер Сити», чтобы выйти в Лигу Европы, а не в Лигу конференций.

«Челси» займёт пятое место, если победит, а «Тоттенхэм» проиграет. Чтобы остаться хотя бы на шестой позиции и точно оказаться в еврокубках, команде Маурисио Почеттино достаточно не проиграть дома «Борнмуту». Отметим, опять же, что пока до конца не ясно, в какой турнир попадёт шестая команда АПЛ. При поражении «Челси» может обойти «Ньюкасл», если выиграет свой матч. В теории обойти «Челси» может и «Манчестер Юнайтед», но на деле это нереально – посмотрите на показатели разности голов.

«Ньюкасл» хочет подняться на шестое место, чтобы гарантировать себе место как минимум в Лиге конференций. Для этого команде Эдди Хау нужно обыграть «Брентфорд» и надеяться на поражение «Челси» от «Борнмута». Шансов не очень много. Но «сорокам» в любом случае нужно победить, чтобы точно остаться седьмыми и надеяться на путёвку в Лигу конференций, которую команда тогда получит при победе «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Чисто математически «Ньюкасл» при своей победе может опуститься на восьмое место, но «Манчестер Юнайтед» придётся обыгрывать «Брайтон» как минимум с разницей в 25 голов.

«Манчестер Юнайтед» попадёт в Лигу Европы, если выиграет Кубок Англии. Через чемпионат решить эту задачу почти нереально, учитывая показатели разности мячей. Но «красные дьяволы» сохраняют шансы подняться на седьмое место и выйти в Лигу конференций, если выиграть Кубок Англии не получится. Чтобы финишироваться седьмыми, «МЮ» в последнем туре нужно набрать больше очков, чем «Ньюкасл».

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Битва за выживание: почти всё решено

«Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли» официально вылетели из Премьер-лиги в Чемпионшип. Третьей понизившейся в классе командой с вероятностью в 99,9% станет «Лутон Таун». Чтобы избежать вылета, команде нужно обыгрывать «Фулхэм» и надеяться на поражение «Ноттингем Форест» от «Бёрнли». При этом «Лутону» ещё нужно отыграть крупное отставание по разности голов (-31 против -19). Реальных шансов нет, только математические.

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 17 Ноттингем Форест 37 8 9 20 47 66 -19 29 18 вылет Лутон Таун 37 6 8 23 50 81 -31 26 19 вылет Бёрнли 37 5 9 23 40 76 -36 24 20 вылет Шеффилд Юнайтед 37 3 7 27 35 101 -66 16

Прощание Клоппа

Отдельно отметим, что в воскресенье Юрген Клопп проведёт последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». Немец работал с командой с октября 2015 года и за это время привёл клуб к завоеванию восьми трофеев. Самыми ценными, конечно, являются трофей Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов. Теперь Клопп прощается с «Ливерпулем». Немецкий специалист решил взять творческий отпуск в карьере, чтобы подзарядить батарейки.

Подготовил Александр Тихий.