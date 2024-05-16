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Хави и Деку выбрали нового нападающего для «Барселоны»

16 Мая 2024 • 11:37 Комментировать (1)

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас может сменить туманный Альбион на Испанию. В услугах колумбийского футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

Как информирует портал Todofichajes, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку уже провел переговоры с представителями форварда. «Барселона» предпримет попытку арендовать Диаса с правом выкупа летом 2025 года. Отмечается, что главный тренер команды Хави Эрнандес одобрил этот трансфер.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Луис провел 36 поединков, в которых забил восемь голов и отдал пять ассистов. Его трудовое соглашение с мерсисайдцами рассчитано до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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16 Мая 2024 в 11:49
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