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Палмер рассказал о заслуге Почеттино в успехах «Челси»

16 Мая 2024 • 11:13 Комментировать (1)
Челси
...
Борнмут
19.05 18:00

Полузащитник «Челси» Коул Палмер отметил заслугу лавного тренера Маурисио Почеттино в успехах команды.

Напомним, «синие» выиграли четыре своих последних матча подряд в АПЛ и поднялись на шестое место в турнирной таблице, сильно повысив свои шансы на попадание в еврокубки по итогам этого сезона.

«Большая заслуга тренера, потому что все игроки любят его, мы должны бороться за него. Это был хороший сезон, и, надеюсь, в конце его мы сможем прийти к европейскому футболу», — цитирует Палмера официальный сайт «Челси».

На сегодняшний день «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от первой четвёрки на восемь очков. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «синие» проведут 19 мая против «Борнмута».

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Челси Маурисио Почеттино Коул Палмер ещё теги

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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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