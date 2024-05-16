Палмер рассказал о заслуге Почеттино в успехах «Челси»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер отметил заслугу лавного тренера Маурисио Почеттино в успехах команды.

Напомним, «синие» выиграли четыре своих последних матча подряд в АПЛ и поднялись на шестое место в турнирной таблице, сильно повысив свои шансы на попадание в еврокубки по итогам этого сезона.

«Большая заслуга тренера, потому что все игроки любят его, мы должны бороться за него. Это был хороший сезон, и, надеюсь, в конце его мы сможем прийти к европейскому футболу», — цитирует Палмера официальный сайт «Челси».

На сегодняшний день «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от первой четвёрки на восемь очков. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «синие» проведут 19 мая против «Борнмута».