Почеттино отреагировал на красную карточку Джеймса

«Я не пересматривал этот момент после матча. Джеймс – капитан нашей команды, это очень важный футболист. Очень жаль, что Рис пропустит следующий поединок. Возможно, он будет недоступен в нескольких играх следующего сезона», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба «пенсионеров».