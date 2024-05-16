Почеттино отреагировал на красную карточку Джеймса

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал удаление защитника команды Риса Джеймса в поединке 34-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1).
«Я не пересматривал этот момент после матча. Джеймс – капитан нашей команды, это очень важный футболист. Очень жаль, что Рис пропустит следующий поединок. Возможно, он будет недоступен в нескольких играх следующего сезона», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба «пенсионеров».
Перед заключительным туром чемпионата Англии «Челси» располагается на шестой строчке в турнирной таблице.
Бан пользователя