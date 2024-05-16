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Почеттино отреагировал на красную карточку Джеймса

16 Мая 2024 • 09:55 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал удаление защитника команды Риса Джеймса в поединке 34-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1).

«Я не пересматривал этот момент после матча. Джеймс – капитан нашей команды, это очень важный футболист. Очень жаль, что Рис пропустит следующий поединок. Возможно, он будет недоступен в нескольких играх следующего сезона», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба «пенсионеров».

Перед заключительным туром чемпионата Англии «Челси» располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

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Челси Маурисио Почеттино Рис Джеймс ещё теги
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