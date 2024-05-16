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«Арсенал» может купить нападающего за 75 миллионов евро

16 Мая 2024 • 08:46 Комментировать

Лондонский «Арсенал» может усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. Согласно сведениям журналистов The Telegraph, «канониры» серьезно заинтересовались форвардом «РБ Лейпцига» Беньямином Шешко.

По данным источника, «Арсенал» является фаворитом на подписание 20-летнего футболиста. Сумма потенциального трансфера оценивается в 75 миллионов евро. Конкурентами лондонцев в споре за Шешко считаются «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии словенец провел 30 поединков, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и две результативные передачи.

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Арсенал Лондон РБ Лейпциг Беньямин Шешко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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