Руни хочет разогнать всех игроков «Манчестер Юнайтед», кроме одного

Экс-футболист национальной сборной Англии Уэйн Руни считает, что в «Манчестер Юнайтед» нужно устроить чистку состава.
«Команду нужно строить вокруг Бруну Фернандеша. Это классный игрок, обладающий сильным характером. От остальных можно избавиться. Нужно оставить только качественных молодых футболистов вместе с португальцем. В клубе пора провести массовую зачистку», - передает слова Руни таблоид Daily Mail.
«Манчестер Юнайтед» проводит провальный сезон в Английской премьер-лиге. Подопечные Эрика тен Хага набрали 57 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.
Руни заявил, что игроки «Манчестер Юнайтед» специально пропускают матчи
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