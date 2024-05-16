Руни хочет разогнать всех игроков «Манчестер Юнайтед», кроме одного

«Команду нужно строить вокруг Бруну Фернандеша. Это классный игрок, обладающий сильным характером. От остальных можно избавиться. Нужно оставить только качественных молодых футболистов вместе с португальцем. В клубе пора провести массовую зачистку», - передает слова Руни таблоид Daily Mail.