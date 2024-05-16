Клубы АПЛ хотят сохранить систему VAR

Некоторые представители Английской премьер-лиги, в число которых входят клубы из «большой шестёрки», хотят добиться сохранения системы VAR. Об этом проинформировал журналист Бен Джейкобс.

Клубы считают систему полезной и хотят, чтобы ее усовершенствовали. Отказ от нее считается чрезмерной мерой.

В прессе сообщалось, что руководство «Вулверхэмптона» направило запрос с призывом отменит использование системы VAR. В начале июля состоится голосование по этому вопросу. Ранее такое голосование провели в Швеции - клубы страны отказались вводить VAR.