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Тен Хаг: «Очень важно было победить в последнем домашнем матче сезона»

16 Мая 2024 • 01:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Ньюкасл

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после победы над «Ньюкаслом».

Встреча прошла в среду в рамках 37-го тура чемпионата Англии и завершилась со счётом 3:2.

- Всегда приятно побеждать. Очень важно было выиграть в последнем домашнем матче сезона. Болельщики заслуживают этого, потому что у них были трудные времена из-за наших результатов, но они всегда были с нами. Сегодня мы забили голы благодаря командным усилиям, я всегда рад молодым игрокам, которые очень хорошо прогрессируют и забивают блестящие голы, - сказал специалист на пресс-конференции.

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