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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» обратился к болельщикам

16 Мая 2024 • 01:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Ньюкасл

Эрик тен Хаг, наставник «красных дьяволов», после победы над «Ньюкаслом» обратился к болельщикам.

Встреча прошла 15 мая и завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2.

- От имени игроков, персонала и себя я хочу поблагодарить вас всех за великолепную поддержку на протяжении всего сезона. Сезон стал непростым для нас, но ваша поддержка была всегда.

Этот сезон еще не окончен. Сначала мы сделаем всё, чтобы обыграть «Брайтон», после чего отправимся на «Уэмбли» и сыграем против «Манчестер Сити». И я обещаю вам, что команда сделает всё, чтобы победить и привезти трофей на «Олд Траффорд», - сказал специалист на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтоном» 19 мая, а финальный матч Кубка Англии с «Манчестер Сити» пройдёт 25 числа.

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