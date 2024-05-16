Палмер: «Челси» - большой клуб, и всегда должен быть выше шестого места»

Атакующий игрок «Челси» Коул Палмер дал свой комментарий после победы над «Брайтоном» в 37-м туре чемпионата Англии.

Встреча состоялась 15 мая и завершилась победой лондонского клуба со счётом 2:1.

- Нам нужно было получить сегодня три очка. Ближе к концу нам было тяжело, но мы это сделали. Для нас очень важно занять шестое место.

«Челси» - большой клуб, и всегда должен быть выше шестого места, но если посмотреть, где мы были в начале сезона, и сейчас, то это большой шаг, и возвращение в еврокубки – это отлично, - цитирует футболиста британские СМИ.

В заключительном матче сезона «Челси» дома примет «Борнмут», игра пройдёт 19 мая.