Почеттино: «Против «Брайтона» всегда сложно играть»

Маурисио Почеттино, рулевой «синих», после победы над «Брайтоном» высказался о результатах команды в последних матчах.

Матч прошёл в среду, команда Почеттино одержала победу со счётом 2:1.

- «Брайтон» - очень хорошая команда, против них всегда сложно играть. Мы улучшили наши результаты. Мы говорили о терпении, и когда вам нужно что-то построить, вам нужно время, но в большом клубе это всегда выглядит как оправдание. Мы продолжали работать и были настроены позитивно. Дальше нужно хорошо сыграть с «Борнмутом» и обеспечить себе еврокубки, - сказал тренер на пресс-конференции.