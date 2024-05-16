Почеттино: «АПЛ – самая сложная лига в мире»

​Маурисио Почеттино, наставник «Челси», высказался после победы над «Брайтоном».

Встреча состоялась в среду и завершилась со счётом 2:1 в пользу лондонского коллектива.

- Конкуренция в АПЛ всегда очень напряженная, Премьер-лига - самая сложная лига в мире. Отдаю должное игрокам, мы полностью заслужили победу, поэтому я так счастлив, и это позволяет нам мечтать сыграть в еврокубках в следующем сезоне, - цитирует аргентинского специалиста ВВС.

В активе «Челси» 60 очков, команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре «синие» сыграют против «Борнмута», встреча пройдёт 19 мая.