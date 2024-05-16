Де Дзерби: «Мы проиграли топ-команде с отличными игроками»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался после поражения от «Челси».

Встреча прошла в среду в рамках 37-го тура чемпионата Англии и завершилась победой «синих» со счётом 2:1.

- Мы проиграли топ-команде с отличными игроками. В первые 20 минут матча мы действовали не лучшим образом, но потом вернулись и провели хорошую игру. У нас впереди один матч и нужно победить, чтобы остаться в топ-10.

Что касается судейства, то сегодня мне не понравилась работа рефери, не лучший матч с его стороны, - цитирует тренера ВВС.

«Брайтон» на данный момент имеет в своей копилке 48 баллов и идёт на 10 строчке в таблице.