Бруну Фернандеш прокомментировал своё будущее

Бруну Фернандеш, игрок «красных дьяволов», высказался о своём будущем в клубе.

Ранее сообщалось, что в услугах португальского игрока заинтересованы «Бавария», «Интер» и ряд клубов из Саудовской Аравии.

- Я буду в «Манчестер Юнайтед» до тех пор, пока я нужен команде. Если я стану не нужен, то я уйду, - цитирует атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» ВВС.

Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году из «Спортинга». Всего на его счету 230 матчей за клуб, в которых он 79 раз поразил ворота соперников. Контракт португальца с манкунианцами действует до 2026 года.