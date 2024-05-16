Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» проводит тяжёлый сезон»

Бруну Фернандеш, капитан «Манчестер Юнайтед», высказался после матча с «Ньюкаслом».

Встреча прошла в среду в рамках 37-го тура чемпионата Англии и завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 3:2.

- Очевидно, что наша работа ещё не завершена. У нас есть ещё одна игра в АПЛ, а потом финал Кубка Англии. Это тяжёлый сезон, таблица показывает это. У нас потрясающие болельщики, которые поддерживали нас весь сезон. Мы ценим то, что они для нас делают. Впереди два матча и нужно в них победить, - цитирует португальца ВВС.

В текущем сезоне Бруну провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 12 результативных передач.