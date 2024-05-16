Уэлбек высказался о продлении контракта с «Брайтоном»

Данни Уэлбек, форвард «Брайтона», прокомментировал заключение нового контракта с клубом.

- С тех пор, как я сюда приехал, это место стало особенным, и сезон за сезоном становилось все лучше. Это отличный клуб с замечательными людьми, и мне здесь очень нравится, я с нетерпением жду возможности добиться успеха, - сказал Уэлбек после матча с «Челси», в котором его команда проиграла со счётом 1:2.

14 мая «Брайтон» объявил о продлении контракта с Уэлбеком до 2026 года. Форвард выступает за «чаек» с 2020 года и в 124 матчах за клуб 26 раз поразил ворота соперников.

В текущем сезоне 33-летний игрок провёл в АПЛ 27 матчей и забил четыре гола.