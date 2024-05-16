Уэлбек: «Результат матча с «Челси» разочаровывает»

Нападающий «Брайтона» Данни Уэлбек высказался о матче 37-го тура чемпионата Англии против «Челси».

Игра прошла в среду и завершилась победой «синих» со счётом 2:1, Уэлбек стал автором единственного гола своей команды.

- Результат матча разочаровывает. Мы не играли в полную силу, нужно проанализировать всё и сделать выводы, чтобы добиться большего в следующем матче против «Манчестер Юнайтед», - цитирует футболиста британские СМИ.

«Брайтон» в заключительном матче сезона на своём поле примет «Манчестер Юнайтед», встреча пройдёт 19 мая и начнётся в 18:00 по московскому времени.