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Уэлбек: «Результат матча с «Челси» разочаровывает»

16 Мая 2024 • 00:32 Комментировать
Брайтон
1:2
Челси

Нападающий «Брайтона» Данни Уэлбек высказался о матче 37-го тура чемпионата Англии против «Челси».

Игра прошла в среду и завершилась победой «синих» со счётом 2:1, Уэлбек стал автором единственного гола своей команды.

- Результат матча разочаровывает. Мы не играли в полную силу, нужно проанализировать всё и сделать выводы, чтобы добиться большего в следующем матче против «Манчестер Юнайтед», - цитирует футболиста британские СМИ.

«Брайтон» в заключительном матче сезона на своём поле примет «Манчестер Юнайтед», встреча пройдёт 19 мая и начнётся в 18:00 по московскому времени.


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