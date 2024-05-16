«МЮ» обыграл «Ньюкасл» в результативной битве

«МЮ» должен был обыгрывать прямых конкурентов из «Ньюкасла», чтобы досрочно не завершить сезон на восьмом месте в Премьер-лиге. В первом тайме команды раскачивались, транжиря редкие моменты. На 31-й минуте Кобби Майну без помех получил мяч в центре штрафной и легко открыл счет. Тут же соперник ответил опасной атакой, и Каземиро остановил мяч на линии ворот.

После перерыва Джейкоб Мёри прострелил с правого фланга в центр штрафной, и Энтони Гордон в падении технично переправил мяч в противоход вратарю - 1:1. После розыгрыша углового хозяева снова повели, это Амад Диалло расстрелял ворота. Александр Исак здорово финтил и точно навесил на дальнюю штангу, и Жоэлинтон головой направил мяч в перекладину. В концовке Расмус Хёйлунн зарядил в левый нижний угол ворот со средней дистанции - 3:1. На 90-й минуте после корнера Любис Холл отличился - 3:2.

«МЮ» сравнялся по очкам с «Ньюкаслом», но остается восьмым по дополнительным показателям.