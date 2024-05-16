Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» обыграл «Ньюкасл» в результативной битве

16 Мая 2024 • 00:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Ньюкасл
окончен

«МЮ» должен был обыгрывать прямых конкурентов из «Ньюкасла», чтобы досрочно не завершить сезон на восьмом месте в Премьер-лиге. В первом тайме команды раскачивались, транжиря редкие моменты. На 31-й минуте Кобби Майну без помех получил мяч в центре штрафной и легко открыл счет. Тут же соперник ответил опасной атакой, и Каземиро остановил мяч на линии ворот.

После перерыва Джейкоб Мёри прострелил с правого фланга в центр штрафной, и Энтони Гордон в падении технично переправил мяч в противоход вратарю - 1:1. После розыгрыша углового хозяева снова повели, это Амад Диалло расстрелял ворота. Александр Исак здорово финтил и точно навесил на дальнюю штангу, и Жоэлинтон головой направил мяч в перекладину. В концовке Расмус Хёйлунн зарядил в левый нижний угол ворот со средней дистанции - 3:1. На 90-й минуте после корнера Любис Холл отличился - 3:2.

«МЮ» сравнялся по очкам с «Ньюкаслом», но остается восьмым по дополнительным показателям.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:2Ньюкасл
(1:0) Майну Кобби31'  
  49'Гордон Энтони (1:1)
(2:1) Диалло Амад57'  
(3:1) Хёйлунн Расмус84'  
  90'Холл Льюис (3:2)
Онана АндреУан-Биссака АаронКаземиро Карлос  62'Эванс ДжонниДалот ДиогуАмрабат Софьян  87'Майну Кобби 83' (Мартинес Лисандро ( 83') Диалло Амад  81' 82' (Хёйлунн Расмус ( 82') Мактоминай СкоттГарначо Алехандро 83' (Рэшфорд Маркус ( 83') Фернандеш Бруну 90' (Эриксен Кристиан ( 90')
Запасные: Камбвала ВиллиКольер ТобиАнтониБайиндыр АлтайФорсон Омари
Дубравка МартинТриппьер Киран 63' (Шёр Фабиан ( 63'  78') Крафт ЭмильБёрн ДэнХолл ЛьюисЛонгстафф Шон 77' (Барнс Харви ( 77') Гимараэс БруноАндерсон Эллиот  37' 62' (Жоэлинтон ( 62') Мёрфи Джейкоб 62' (Альмирон Мигель ( 62') Исак АлександрГордон Энтони  68'
Запасные: Мерфи АлексУайт ДжоПоуп НикРитчи МэттДамметт Пол
15 мая. Стадион "Олд Траффорд".

 

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед

Новости по матчу

Сегодня, 16 Мая
00:03
«МЮ» обыграл «Ньюкасл» в результативной битве
15 Мая
21:30
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
18:53
Названы пять тренеров, находящихся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»
13:47
«Аль-Наср» готов потратить большие деньги ради трансфера Фернандеша
13:10
Ставка и прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед чемпионата Англии — 15 мая 2024
13:05
Тен Хаг признался, что ему говорят фанаты на улицах Манчестера
12:54
«Манчестер Юнайтед» выставил на трансфер Антони и Эриксена
11:47
«Ньюкасл» не хочет терять Гимараэса, но игрок намерен выступать в Лиге чемпионов
02:11
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: где смотреть прямую трансляцию онлайн
14 Мая
22:58
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед — Ньюкасл АПЛ — 15 мая 2024
22:17
Бруну Фернандеш принял решение по будущему
16:58
​Тен Хаг высказался перед важным матчем АПЛ против «Ньюкасла»
16:54
​Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»
16:48
​Тен Хаг оценил дебютный сезон Хёйлунна
15:44
Бесплатный прогноз и ставка на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл АПЛ — 15 мая 2024
14:54
Тен Хаг высказался о слухах об уходе Фернандеша
13:54
Варан обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» с прощальной речью
04:33
Каррагер и Невилл назвали команду, ставшую главным разочарованием сезона в Премьер-лиге
13 Мая
18:58
Мата: «Роналду более открытый человек, чем люди себе представляют» 1
18:38
Мата рассказал, как остался в «Манчестер Юнайтед» из-за Роналду
16:58
«Манчестер Юнайтед» отменил традиционный ужин – названа причина 1
14:59
Экс-звезда АПЛ раскритиковал «Манчестер Юнайтед»
12:22
Экс-игрок «Арсенала» Коклен рассказал, как отомстил Алексу Фергюсону за критику
11:55
«Манчестер Юнайтед» может отпустить Гринвуда в «Барселону», но в обмен на одного игрока
10:48
Защитник «Борнмута» очень близок к повышению
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» «Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами «Интер Майами» может потерять Месси
Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Кожевников: Чемпионат мира проходит за счет пива Бывший главный тренер сборной России оценил комплектование команды в майском турне Кожевников оценил игру сборной России в майском турне Экс-главный тренер сборной России: Казахстану нереально выйти в плей-офф чемпионата мира Вайсфельд ответил на вопрос о большом количестве игроков СКА в «России 25» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Брайтон Брайтон
Челси Челси
1
2
3.15 3.90 2.03
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
3
2
2.36 4.00 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Мая
00:32 · Англия. Премьер-лига
Уэлбек: «Результат матча с «Челси» разочаровывает»
00:03 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» обыграл «Ньюкасл» в результативной битве
15 Мая
23:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» добыл три очка в выездном матче с «Брайтоном»
23:16 · Англия. Премьер-лига
Палмер повторил рекорд «Челси» в АПЛ 1
22:38 · Англия. Премьер-лига
Артета стал кавалером Ордена Изабеллы Католической
22:05 · Англия. Премьер-лига
Руни надеется, что клубы АПЛ проголосуют за отмену VAR
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
20:03 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ проголосуют за отмену ВАР 2
19:36 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло рискует пропустить Евро-2024 слухи
19:32 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби заявил, что Фати нужно улучшить результативность и менталитет
18:53 · Англия. Премьер-лига
Названы пять тренеров, находящихся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» – худшая команда АПЛ по матчам внутри топ-4, лучшая – «Астон Вилла» 1
18:11 · Англия. Премьер-лига
Салах и ещё один топ-игрок «Ливерпуля» - в списке трансферных целей клубов Саудовской Аравии слухи
17:52 · Англия. Премьер-лига
Боули объяснил рекордные траты «Челси
Все новости
Рекомендуем