«Челси» добыл три очка в выездном матче с «Брайтоном»

«Брайтон» с «Челси» провели отложенный матч 34-го тура Премьер-лиги. Симон Адингра с разворота опасно бил. Попади в створ - был бы гол, так как вратарь не реагировал. В ответ Марк Кукурелья упал в штрафной - пенальти. После просмотра повторов арбитра передумал, против игрока гостей было чисто сыграно. Кукурелья вскоре с левого фланга доставил мяч в штрафную, и Коул Палмер эффектно головой по высокой траектории переправил мяч в дальнюю часть ворот - 0:1. Еще одна подобная атака с ударом Николаса Джексона в цель, но гол отменили по причине офсайда. Жоао Педро головой здорово бил под планку - парировано.

После перерыва три в ноль убегали гости, Джексон промедлил с пасом, и мяч перехватил защитник. Мало Гюсто справа сыграл в штрафную, а Кристофер Нкунку опередил опекуна и в касание забил - 0:2. Рис Джеймс в концовке очень грубо сыграл и был удален. На 90-й минуте Адингра зарядил в каркас ворот. Еще атака, Педро прорвался в штрафную и сыграл на Данни Уэлбека, который вернул интригу, но времени было мало, 1:2.

«Челси» удержал победный счет и идет на шестом месте. Соперник - 10-й.