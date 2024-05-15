Палмер повторил рекорд «Челси» в АПЛ

Сегодня, 15 мая, «Челси» на выезде играет против «Брайтона» в матче 34-го тура первенства Англии. На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонского клуба.

В составе «аристократов» отличился Коул Палмер. Для англичанина этот гол стал 22-м в текущем сезоне чемпионата страны.

Таким образом, по данному показателю он сравнялся с Фрэнком Лэмпардом, забившим 22 раза в АПЛ в сезоне-2009/10.

Кроме того, Палмер в девятый раз в сезоне открыл счет в матче лиги. Это повторение рекорда «Челси». Ранее это удавалось Джанфранко Дзоле, Дидье Дрогба и Эдену Азару.