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Палмер повторил рекорд «Челси» в АПЛ

15 Мая 2024 • 23:16 Комментировать (1)
Челси
...
Борнмут
19.05 18:00

Сегодня, 15 мая, «Челси» на выезде играет против «Брайтона» в матче 34-го тура первенства Англии. На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонского клуба.

В составе «аристократов» отличился Коул Палмер. Для англичанина этот гол стал 22-м в текущем сезоне чемпионата страны.

Таким образом, по данному показателю он сравнялся с Фрэнком Лэмпардом, забившим 22 раза в АПЛ в сезоне-2009/10.

Кроме того, Палмер в девятый раз в сезоне открыл счет в матче лиги. Это повторение рекорда «Челси». Ранее это удавалось Джанфранко Дзоле, Дидье Дрогба и Эдену Азару.

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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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CELTIC FROST
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