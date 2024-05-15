Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета стал кавалером Ордена Изабеллы Католической

15 Мая 2024 • 22:38 Комментировать

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета награждён испанским Королевским орденом Изабеллы Католической. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

Эта награда учреждена более двух веков назад, в 1815 году. Присуждается только людям и учреждениям за услуги, оказанные Испании, а также за развитие международных отношений и сотрудничества Испании с другими странами.

Свой орден Микель получил в посольстве Испании в Лондоне, вместе с ним были семья, друзья и сотрудники «Арсенала».

«Арсенал» по-прежнему может стать чемпионом Англии в этом сезоне, но при ряде условий. Сейчас «канониры» идут на втором месте таблицы с 86 очками перед последним туром, отставая от «Сити» на два балла.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС «Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами «Интер Майами» может потерять Месси
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ
Спортивные новости
Кожевников: Чемпионат мира проходит за счет пива Бывший главный тренер сборной России оценил комплектование команды в майском турне Кожевников оценил игру сборной России в майском турне Экс-главный тренер сборной России: Казахстану нереально выйти в плей-офф чемпионата мира Вайсфельд ответил на вопрос о большом количестве игроков СКА в «России 25» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
61 мин
Брайтон Брайтон
Челси Челси
0
1
3.15 3.90 2.03
Видео
Перерыв
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
1
0
2.36 4.00 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
22:38 · Англия. Премьер-лига
Артета стал кавалером Ордена Изабеллы Католической
22:05 · Англия. Премьер-лига
Руни надеется, что клубы АПЛ проголосуют за отмену VAR
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:03 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ проголосуют за отмену ВАР 2
19:36 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло рискует пропустить Евро-2024 слухи
19:32 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби заявил, что Фати нужно улучшить результативность и менталитет
18:53 · Англия. Премьер-лига
Названы пять тренеров, находящихся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» – худшая команда АПЛ по матчам внутри топ-4, лучшая – «Астон Вилла» 1
18:11 · Англия. Премьер-лига
Салах и ещё один топ-игрок «Ливерпуля» - в списке трансферных целей клубов Саудовской Аравии слухи
17:52 · Англия. Премьер-лига
Боули объяснил рекордные траты «Челси
17:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о последнем матче АПЛ
17:31 · Англия. Премьер-лига
«Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом»: Гвардиола похвалил игрока «Манчестер Сити»
17:24 · Англия. Премьер-лига
В честь Клоппа создали пиво 1
17:15 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу повторил слова Моуринью и Конте в «Тоттенхэме»
Все новости
Рекомендуем