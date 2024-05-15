Артета стал кавалером Ордена Изабеллы Католической

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета награждён испанским Королевским орденом Изабеллы Католической. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

Эта награда учреждена более двух веков назад, в 1815 году. Присуждается только людям и учреждениям за услуги, оказанные Испании, а также за развитие международных отношений и сотрудничества Испании с другими странами.

Свой орден Микель получил в посольстве Испании в Лондоне, вместе с ним были семья, друзья и сотрудники «Арсенала».

«Арсенал» по-прежнему может стать чемпионом Англии в этом сезоне, но при ряде условий. Сейчас «канониры» идут на втором месте таблицы с 86 очками перед последним туром, отставая от «Сити» на два балла.