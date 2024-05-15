Руни надеется, что клубы АПЛ проголосуют за отмену VAR

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что поддерживает инициативу отказаться от VAR в АПЛ.

«Премьер-лига будет голосовать за отмену VAR? Пожалуйста! Пожалуйста! Мне действительно не нравится VAR. Это лишает игру всего удовольствия. Если игрок забивает гол, ему приходится ждать, чтобы отпраздновать его, и то же самое касается и болельщиков», — высказался Руни в эфире Sky Sports.

Ранее стало известно, что клубы Английской премьер-лиги проголосуют за отмену системы ВАР, начиная со следующего сезона.

Голосование инициировал середняк Премьер-лиги «Вулверхэмптон», состоится оно менее чем через месяц, 6 июня. Для принятия любого изменения правил требуется 14 голосов из 20.