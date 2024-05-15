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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ проголосуют за отмену ВАР

15 Мая 2024 • 20:03 Комментировать (2)

Клубы Английской премьер-лиги проголосуют за отмену системы ВАР, начиная со следующего сезона. Эксклюзивом в своей соцсети делится журналист Давид Орнштейн.

Голосование, по информации Орнштейна, инициировал середняк Премьер-лиги «Вулверхэмптон», состоится оно менее чем через месяц, 6 июня. Для принятия любого изменения правил требуется 14 голосов из 20.

В следующие выходные состоится последний, 38-й тур текущего сезона АПЛ. Возглавляет турнирную таблицу «Манчестер Сити» (88 очков), однако шансы на чемпионство при ряде условий есть и у лондонского «Арсенала» (86 очков).

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АПЛ вар
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
15 Мая 2024 в 20:23
ай мы самые первыя сказале што вар - ента магильщек хфуцболе.. факто-с..
ЯРЫЙ БРЮС
15 Мая 2024 в 20:15
что за бред ? ну давайте офсайды тогда отменим тоже
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