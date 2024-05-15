Клубы АПЛ проголосуют за отмену ВАР

Клубы Английской премьер-лиги проголосуют за отмену системы ВАР, начиная со следующего сезона. Эксклюзивом в своей соцсети делится журналист Давид Орнштейн.

Голосование, по информации Орнштейна, инициировал середняк Премьер-лиги «Вулверхэмптон», состоится оно менее чем через месяц, 6 июня. Для принятия любого изменения правил требуется 14 голосов из 20.

В следующие выходные состоится последний, 38-й тур текущего сезона АПЛ. Возглавляет турнирную таблицу «Манчестер Сити» (88 очков), однако шансы на чемпионство при ряде условий есть и у лондонского «Арсенала» (86 очков).