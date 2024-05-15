Николо Дзаньоло, полузащитник «Астон Виллы» и сборной Италии рискует не поехать на Евро-2024 в Германию. Всё из-за того, что Николо получил травму в недавнем матче «вилланов» против «Ливерпуля» в рамках АПЛ (3:3).

Sky Italia пишет, что тесты показали, что игрок получил микроперелом на левой ноге. В ближайшее время футболист пройдет дополнительные обследования в Италии, чтобы понять степень травмы и узнать, как долго он сможет отсутствовать на поле.

На Евро итальянцам досталась очень непростая группа, группа В. Соперниками действующих чемпионов Европы будут команды Испании, Хорватии и «тёмная лошадка» турнира, сборная Албании.