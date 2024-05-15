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Де Дзерби заявил, что Фати нужно улучшить результативность и менталитет

15 Мая 2024 • 19:32 Комментировать
Брайтон
...
Челси
1 3.25 X 4.00 2 2.10
Через 1 ч. 46 мин.

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби дал свой комментарий о форварде Ансу Фати.

- Он является одним из самых талантливых игроков, но Ансу нужно улучшить результативность и поработать над менталитетом. Чтобы играть в АПЛ, нужно быть сильнее умственно и физически, - сказал наставник «Брайтона».

21-летний Фати принадлежит каталонской «Барселоне», «Брайтоном» игрок был арендован на один сезон. В текущем сезоне испанец принял участие в 25 матчах, записал на свой счёт четыре забитых мяча и сделал один ассист на партнёра по команде. Ансу Фати на Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

«Брайтон» сегодня при своих болельшиках проведёт встречу с «Челси», начало игры запланировано на 21:45 по мск.

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