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Названы пять тренеров, находящихся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»

15 Мая 2024 • 18:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 2.70 X 4.10 2 2.35
Через 2 ч. 3 мин.

Не исключено, что по завершению сезона Эрик тен Хаг покинет должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Похоже, финальное решение по будущему нидерландского специалиста в клубе примут после финала Кубка Англии, в котором «красные дьяволы» сразятся за трофей с соседями из «Манчестер Сити».

Между тем, «Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист из пяти кандидатов на замену для тен Хага. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Джейми Джексона.

В списке «красных дьяволов» находятся Киран Маккенна («Ивсвич»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель («Бавария»), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Грэм Поттер (без работы).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Томас Тухель Гарет Саутгейт Эрик тен Хаг Грэм Поттер Томас Франк Киран Маккенна ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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