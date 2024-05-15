Названы пять тренеров, находящихся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»

Не исключено, что по завершению сезона Эрик тен Хаг покинет должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Похоже, финальное решение по будущему нидерландского специалиста в клубе примут после финала Кубка Англии, в котором «красные дьяволы» сразятся за трофей с соседями из «Манчестер Сити».

Между тем, «Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист из пяти кандидатов на замену для тен Хага. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Джейми Джексона.

В списке «красных дьяволов» находятся Киран Маккенна («Ивсвич»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель («Бавария»), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Грэм Поттер (без работы).