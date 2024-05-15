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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» – худшая команда АПЛ по матчам внутри топ-4, лучшая – «Астон Вилла»

15 Мая 2024 • 18:24 Комментировать

В Премьер-лиге ещё не определился чемпион, но вот путёвки в Лигу чемпионов уже разыграны. В топ-4 точно финишируют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Любопытно, что если составить турнирную таблицу по матчам чемпионата между командами из топ-4, то на первом месте находится… «Астон Вилла»! Ниже приводим показатели.

1 место – «Астон Вилла» – 10 очков (3 победы, 1 ничья, 2 поражения);

2 место – «Арсенал» – 8 очков (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения);

3 место – «Ливерпуль» – 7 очков (1 победа, 4 ничьи, 1 поражение);

4 место – «Манчестер Сити» – 6 очков (1 победа, 3 ничьи, 2 поражения).

«Арсенал» - лучший: Итоговая таблица турнира «большой шестёрки» внутри АПЛ

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