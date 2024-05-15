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Салах и ещё один топ-игрок «Ливерпуля» - в списке трансферных целей клубов Саудовской Аравии слухи

15 Мая 2024 • 18:11 Комментировать

Саудовские клубы настроены продолжать пользоваться своими широкими финансовыми возможностями для привлечения топ-игроков из Европы. Как сообщает The Guardian, в списке главных трансферных целей клубов Саудовской Аравии находятся две звезды «Ливерпуля» - нападающий Мохамед Салах и вратарь Алиссон.

Кроме того, в Саудовскую Аравию могут перебраться два футболиста «Манчестер Юнайтед» - защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиро. Очевидно, это далеко не все цели саудовцев.

Стоит сказать, что Салаха ещё прошлым летом слухи активно связывали с «Аль-Иттихадом».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Каземиро Мохамед Салах Алиссон Бекер Саудовская Аравия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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