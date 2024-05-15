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Боули объяснил рекордные траты «Челси

15 Мая 2024 • 17:52 Комментировать
Брайтон
...
Челси
1 3.25 X 4.00 2 2.10
Через 3 ч. 19 мин.

Владелец «Челси» Тодд Боули рассказал о рекордных тратах клуба.

«Мы инвестируем в игроков, и эти игроки продолжают сохранять свою ценность. Да, я утверждаю, что инвестиции, сделанные в «Челси», сохранили свою ценность», — цитирует бизнесмена журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Челси» за последнее время потратил на приобретения футболистов более 1 млрд евро. В августе «аристократы» оформили рекордную сделку в истории первенства Англии, приобретя хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо за 133 миллиона евро.

Добавим, что после 36 матчей в АПЛ «Челси» набрал 57 баллов и занимает седьмую позицию.

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