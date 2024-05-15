Гвардиола высказался о последнем матче АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Вест Хэма» в последнем туре Премьер-лиги.

«Приятно, когда перед последним туром в конкуренции с таким соперником, как «Арсенал», всё зависит от нас самих. Теперь подумаем о Кудусе, Боуэне, Антонио, Уорд-Праусе, Соучеке, подумаем об их стандартах и свободных зонах.

Мы не проигрывали в Премьер-лиге с 6 декабря. Мы в борьбе, и нам нужно выиграть ещё одну игру, чтобы сохранить титул», - сказал Гвардиола после победы над «Тоттенхэмом».

Матч «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» пройдёт в воскресенье, 19 мая.

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