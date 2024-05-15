«Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом»: Гвардиола похвалил игрока «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил вратаря Штефана Ортегу. Он вышел на замену вместо Эдерсона в гостях у «Тоттенхэма» и сделал несколько сэйвов. Особенно ярким оказался сэйв после выхода Хын Мин Сон один на один на счёте 1:0 в пользу «горожан».

«Сэйв Ортеги. Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом. Такова реальность, границы настолько узкие. Знаете, сколько раз Сон наказывал нас за последние семь-восемь лет? Я подумал «Только не снова», но Штефан сделал невероятный сэйв. Это было потрясающе, у него есть талант. В игре один на один Ортега один из лучших вратарей, которых я когда-либо видел в жизни», - сказал Гвардиола в послематчевом интервью.

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

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