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В честь Клоппа создали пиво

15 Мая 2024 • 17:24 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
19.05 18:00

В воскресенье Юрген Клопп проведёт последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». По этому случаю партнёр мерсисайдского клуба Carlsberg при сотрудничестве с пивоварней Erdinger Weissbrau создали специальное пиво. Авторов пенного напитка вдохновили девять лет работы Клоппа в «Ливерпуле».

491 бутылка специального пива будет продаваться на аукционе с четверга. Вырученные средства пойдут в фонд «Ливерпуля».

Отметим, что 19 мая «Ливерпуль» в последнем туре Премьер-лиги будет принимать «Вулверхэмптон». Команда Юргена Клоппа уже никуда не денется с третьего места в турнирной таблице.

Итог Клоппа – 8 трофеев с «Ливерпулем»

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
15 Мая 2024 в 17:47
ай.. налетай таропись
пакупай пиво - пись..
пахнеть жырными клопами
классна пъеца на диване
можна такжы в гаражэ
перъодевшись в неглижэ
пробку надыть аставлять
штоб патома абминять
на праход на стадиён.........
низкий усем дарю паклон.. )))
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