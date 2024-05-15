В честь Клоппа создали пиво

В воскресенье Юрген Клопп проведёт последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». По этому случаю партнёр мерсисайдского клуба Carlsberg при сотрудничестве с пивоварней Erdinger Weissbrau создали специальное пиво. Авторов пенного напитка вдохновили девять лет работы Клоппа в «Ливерпуле».

491 бутылка специального пива будет продаваться на аукционе с четверга. Вырученные средства пойдут в фонд «Ливерпуля».

Отметим, что 19 мая «Ливерпуль» в последнем туре Премьер-лиги будет принимать «Вулверхэмптон». Команда Юргена Клоппа уже никуда не денется с третьего места в турнирной таблице.

Итог Клоппа – 8 трофеев с «Ливерпулем»