Постекоглу повторил слова Моуринью и Конте в «Тоттенхэме»

Главный тренер Анге Постекоглу явно не в полной мере доволен ситуацией внутри «Тоттенхэма». Об этом специалист сообщил после вторничного домашнего поражения от «Манчестер Сити» со счётом 0:2 в перенесённом матче Премьер-лиги.

«К сожалению, за последние 48 часов я увидел, что наш фундамент достаточно хрупкий. Это и внутри клуба, и снаружи», - сказал Постекоглу журналистам.

Британские СМИ обратили внимание на то, что ранее очень похожие заявления звучали из уст других тренеров, работавших в «Тоттенхэме», - от Жозе Моуринью и Антонио Конте.

Отметим, что «Тоттенхэм» потерял шансы выйти в Лигу чемпионов.

Постекоглу отругал фаната «Тоттенхэма» прямо во время матча