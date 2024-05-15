Старридж: «Показатели Холанна больше соответствуют детскому футболу, а не АПЛ»

Экс-футболист «Ливерпуля» Даниэль Старридж считает, что форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна недооценивают.

«Мы должны отдавать должное Холанну и уважать его. От него ждут, что он будет забивать голы в каждом моменте. Но его показатели больше похожи на те, которые бывают в детском футболе, а не в Премьер-лиге», - сказал Старридж в студии Sky Sports.

Всего в Английской премьер-лиге Эрлинг Холанн провёл 65 матчей. В них норвежский нападающий записал на свой счёт 63 гола и 13 результативных передач на партнёров.

Напомним, что во вторник Холанн оформил дубль, и «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (2:0).