Журналист сообщил важную новость о состоянии де Брёйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил болезненный удар в районе ахилла во вторничном матче против «Тоттенхэма». Бельгийцу долго оказывали помочь, и он продолжил игру, но вскоре был заменён.

Де Брёйне сообщил, что с его ахиллом всё в порядке, и он с нетерпением ждёт воскресного матча против «Вест Хэма» в последнем туре Премьер-лиги. Об этом в социальных сетях информирует журналист Sky Sports Санни Рудравайхала, прилагая совместное фото с де Брёйне. Очевидно, они встретились для интервью.

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» сыграют 19 мая. Если команда Хосепа Гвардиолы победит, то точно станет чемпионом Англии.