Журналист Морган оскорбил фанатов «Тоттенхэма»

Известный журналист Пирс Морган, который является поклонником «Арсенала», сделал несколько эмоциональных публикаций в социальных сетях во время матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».

Морган оскорбил фанатов «Тоттенхэма», которые пели после гола «Манчестер Сити». Как известно, поклонники «шпор» дразнили «Арсенал».

«Теперь фанаты «Тоттенхэма» ещё и поют. Жалкая кучка неудачников», - написал Морган.

Стоит сказать, что «Тоттенхэм» после домашнего поражения от «Манчестер Сити» со счётом 0:2 потерял шансы выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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