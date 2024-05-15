Журналист Морган: «Вест Хэм» обыграет «Манчестер Сити»

Известный журналист Пирс Морган не считает, что гонка за титул Премьер-лиги завершилась после вторничной победы «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0. По мнению Моргана, «горожане» не смогут обыграть дома «Вест Хэм» в последнем туре.

«Вест Хэм» обыграет «Манчестер Сити» в воскресенье… в знак благодарности Деклану [Райсу]», - написал Морган в социальных сетях.

«Арсенал», за который болеет Пирс Морган, станет чемпионом Англии, если обыграет на своём поле «Эвертон», а «Манчестер Сити» потеряет очки.

Отметим, что хавбек «Арсенала» Деклан Райс ранее выступал за «Вест Хэм».

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