Постекоглу отругал фаната «Тоттенхэма» прямо во время матча

Во вторник в чемпионате Англии «Тоттенхэм» принимал «Манчестер Сити». Команда Анге Постекоглу проиграла со счётом 0:2 и потеряла шансы на выход в Лигу чемпионов.

Удивительно, что фанаты «Тоттенхэма» не слишком огорчились из-за поражения, поскольку этот результат с высокой долей вероятности помешает стать чемпионом другому клубу из северного Лондона - «Арсеналу».

Между тем, в социальных сетях появилось видео, снятое с трибуны стадиона в зоне за скамейкой запасных «Тоттенхэма». На нём видно, как тренер «шпор» Анге Постекоглу показывает пальцем на одного из фанатов и что-то ему кричит, будто ругая. Сложно сказать, что заставило Постекоглу так поступить.

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