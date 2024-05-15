Злой Бентанкур чуть не сломал кресло на стадионе «Тоттенхэма»

Во вторник вечером в Английской премьер-лиге проходил матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы отпраздновала победу со счётом 2:0 и приблизилась к оформлению титула чемпиона Англии.

Вскоре после перерыва тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу решил заменить полузащитника Родриго Бентанкура. Уругваец, судя по всему, оказался недоволен решением рулевого команды. После замены Бентанкур принялся ногой, прямо шипами, бить по креслу на скамейке запасных. Родриго нанёс несколько ударов (примерно три), но на этом не успокоился. Дальше футболист стал швырять бутылку о газон. В общем, игрок «Тоттенхэма» оказался горячим парнем.