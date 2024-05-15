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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Злой Бентанкур чуть не сломал кресло на стадионе «Тоттенхэма»

15 Мая 2024 • 16:24 Комментировать (1)
Тоттенхэм
0:2
Манчестер Сити

Во вторник вечером в Английской премьер-лиге проходил матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы отпраздновала победу со счётом 2:0 и приблизилась к оформлению титула чемпиона Англии.

Вскоре после перерыва тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу решил заменить полузащитника Родриго Бентанкура. Уругваец, судя по всему, оказался недоволен решением рулевого команды. После замены Бентанкур принялся ногой, прямо шипами, бить по креслу на скамейке запасных. Родриго нанёс несколько ударов (примерно три), но на этом не успокоился. Дальше футболист стал швырять бутылку о газон. В общем, игрок «Тоттенхэма» оказался горячим парнем.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Родриго Бентанкур

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Комментарии (1) Все комментарии
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Prince of Wales
15 Мая 2024 в 16:35
Пора эти закидоны очень жестко карать. А то че-то разошлись "звезды" в последнее время. В следующий раз кто-нибудь тренеру по лицу зарядит и т.п.
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