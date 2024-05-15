Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал пару слов о состоянии полузащитника Кевина де Брёйне. Во вторничной игре Премьер-лиги против «Тоттенхэма» бельгиец получил болезненный удар в район голеностопа. После оказания медицинской помощи де Брёйне вернулся в игру, но в скором времени бельгийца заменили.

«Де Брёйне получил болезненный удар по лодыжке и не мог нормально бегать», - сказал Гвардиола после матча.

В чемпионате Англии сезона 2023/2024 «Манчестер Сити» осталось провести один матч – против «Вест Хэма». При победе команда Хосепа Гвардиолы точно станет чемпионом.

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