Гвардиола объяснил замену вратаря Эдерсона, которая разозлила футболиста

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил замену вратаря Эдерсона в матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Как известно, бразилец был заменён вскоре после болезненного столкновения с соперником. При этом Эдерсон был недоволен своим уходом с поля.

«У Эдерсона не было сотрясения мозга. У него были проблемы с глазами. Он плохо видел, поэтому врач сказал мне, что нужна замена. Он получил удар в глаз, и он опух. Врач сказал, что нужно делать замену, у меня не было другого выхода», - сказал Гвардиола в послематчевом интервью.

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 и приблизился к чемпионству.

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