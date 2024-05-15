Тренер «Брентфорда» отреагировал на слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк отреагировал на слухи, которые связывают его с «Манчестер Юнайтед».

«Я действительно счастлив там, где я нахожусь. Это почти идеальный клуб. Я хочу пробыть здесь ещё много лет. У меня близкие отношения с владельцем, спортивным директором и всеми остальными. «Брентфорд» - это клуб, где я действительно чувствую себя как дома.

Каково читать эти слухи? Думаю, это лестно. Это признание проделанной мной работы. И я рад, что другие замечают работу, которую мы проделываем в «Брентфорде». Но это не шоу одного актёра», - сказал Франк Bold.

«Брентфорд» занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.