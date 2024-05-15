Постекоглу прокомментировал игру Дрэгушина против «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал выступление центрального защитника Раду Дрэгушина в матче с «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге. Напомним, «шпоры» проиграли 0:2 и лишились шансов на выход в Лигу чемпионов.

«Думаю, Раду смотрелся хорошо. Он хороший игрок и в будущем будет становиться только лучше. У него было не так уж и много шансов. Честно говоря, если бы Дрэгушин выступал за нас и в первой половине сезона, наша ситуация сейчас могла быть немного другой», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Напомним, Дрэгушина перебрался в «Тоттенхэм» в январе из «Дженоа».