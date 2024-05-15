Фанаты «Арсенала» узнали номер игрока «Манчестер Сити» и забросали его сообщениями

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон опубликовал в социальных сетях скриншот из своего мессенджера на телефоне. По словам бразильца, накануне он получил много «забавных сообщений».

Судя по всему, Эдерсону активно писали фанаты «Арсенала», которые хотели увидеть поражение «Манчестер Сити» в матче против «Тоттенхэма». Впрочем, «горожане» победили на выезде со счётом 2:0 и приблизились к оформлению чемпионского титула Премьер-лиги.

Каким образом телефонный номер Эдерсона просочился в сеть, пока что непонятно.

Матчи заключительного тура чемпионата Англии пройдут в воскресенье, 19 мая.

Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на титул АПЛ