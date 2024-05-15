Помощник Клоппа нашёл работу главным тренером

Ассистент Юргена Клоппа в «Ливерпуле» Пепейн Лейндерс возглавит «РБ Зальцбург» в сезоне-2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Напомним, ранее сам Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. Вместе с командой немецкий специалист выигрывал все титулы на внутренней арене, а также становился победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и клубным чемпионом мира.

За один тур до завершения сезона в АПЛ «красные» занимают третью строчку, лишившись даже математических шансов на чемпионский титул, который разыграют между собой лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».