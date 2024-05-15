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«Манчестер Сити» нацелился на тренера из «Реала»

15 Мая 2024 • 15:29 Комментировать

«Манчестер Сити» работает не только над усилением состава команды. Как сообщает Libertad Digital, целью топ-клуба Английской премьер-лиги стал тренер по физической подготовке Антонио Пинтус, который работает в мадридском «Реале».

Согласно данным источника, «Манчестер Сити» уже сделал 61-летнему Пинтусу «невероятное» предложение. При этом пока непонятно, захочет ли специалист покидать «Реал», который в следующем сезоне может стать ещё более сильным.

Отметим, что Антонио Пинтус работает в «Реале» с лета 2021 года. Ранее этот тренер работал в целом ряде других клубов, включая «Ювентус» и «Интер».

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