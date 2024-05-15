Холанн признался, что нервничал перед пенальти

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оформил дубль в гостевом матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Второй гол норвежец забил в концовке с пенальти. Звёздный форвард признался, что переживал перед выполнением удара.

«Я очень нервничал перед пенальти, был взволнован. Я стоял рядом с Диашем и сказал: «Я так устал». Я был уставшим и впервые не обдумал, как бить пенальти. Я просто пробил в верхнюю часть сетки. Думаю, это лучший пенальти, который я когда-либо забивал. Я был зол и был сосредоточен только на том, чтобы отправить мяч в ворота», - сказал Холанн журналистам.

«Манчестер Сити» точно станет чемпионом Англии, если обыграет в последнем туре «Вест Хэм».

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