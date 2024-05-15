Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду выбрал звёздного новичка для «Аль-Насра»

15 Мая 2024 • 15:02 Комментировать

«Аль-Наср» настроен продолжать приглашать топовых игроков из Европы за счёт широких финансовых возможностей. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Mirror Дэвида Макдоннелла, целью «Аль-Насра» номер один стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Саудовский клуб готов заплатить любую сумму, чтобы заполучить 29-летнего португальца.

В то же время отмечается, что видеть Бруну Фернандеша в «Аль-Насре» хочет главная звезда команды – Криштиану Роналду. Стоит сказать, что Бруну и Криштиану делят раздевалку в сборной Португалии, да и раньше пересекались на «Олд Траффорд».

При этом ранее появлялась информация о желании Фернандеша остаться в «Манчестер Юнайтед». Игрока также связывали с «Баварией» и «Интером».

«Бавария» может купить большую звезду АПЛ

Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС «Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде Лепёхин: Победный гол «Динамо» нужно было отменять Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.05.24 в 21:45
Брайтон Брайтон
Челси Челси
3.15 3.90 2.03
Видео
15.05.24 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
2.36 4.00 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
14:16 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на титул АПЛ
14:10 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Тоттенхэма» подразнили «Арсенал» после гола Холанна
13:53 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн нашёл замену Лено в заявке на Евро-2024
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» готов потратить большие деньги ради трансфера Фернандеша
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил клубный рекорд
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» получит от «Реала» ещё 6 миллионов евро за трансфер Азара
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал трансферную цель с ценником в 65 млн евро
13:05 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг признался, что ему говорят фанаты на улицах Манчестера
13:02 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» прогрессирует в переговорах по трансферу полузащитника «ПСЖ»
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - лучший: Итоговая таблица турнира «большой шестёрки» внутри АПЛ
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выставил на трансфер Антони и Эриксена
12:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп не пропустит последний матч в «Ливерпуле»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «У Джексона есть потенциал для того, чтобы стать фантастическим форвардом»
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» предложили подписать полузащитника из Лиги 1 за 15 миллионов евро
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не хочет терять Гимараэса, но игрок намерен выступать в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем