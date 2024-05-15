Роналду выбрал звёздного новичка для «Аль-Насра»

«Аль-Наср» настроен продолжать приглашать топовых игроков из Европы за счёт широких финансовых возможностей. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Mirror Дэвида Макдоннелла, целью «Аль-Насра» номер один стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Саудовский клуб готов заплатить любую сумму, чтобы заполучить 29-летнего португальца.

В то же время отмечается, что видеть Бруну Фернандеша в «Аль-Насре» хочет главная звезда команды – Криштиану Роналду. Стоит сказать, что Бруну и Криштиану делят раздевалку в сборной Португалии, да и раньше пересекались на «Олд Траффорд».

При этом ранее появлялась информация о желании Фернандеша остаться в «Манчестер Юнайтед». Игрока также связывали с «Баварией» и «Интером».

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