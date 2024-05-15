Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на титул АПЛ

Имя чемпиона Англии определится в воскресенье вечером. «Манчестер Сити» перед последним туром опережает «Арсенал» на два очка. Команде Хосепа Гвардиолы достаточно обыграть на своём поле «Вест Хэм», чтобы оформить четвёртый подряд титул Премьер-лиги.

«Арсеналу» для первого за 20 лет чемпионства нужно обыгрывать дома «Эвертон» и надеяться на потерю очков «Манчестер Сити».

Между тем, эксперты футбольной статистики из Opta запустили суперкомпьютер и оценили шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на чемпионство. Так, шансы «горожан» оцениваются в 84,3%, а шансы «канониров» - в 15,7%.