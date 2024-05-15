Фанаты «Тоттенхэма» подразнили «Арсенал» после гола Холанна

Во вторник вечером «Тоттенхэм» проиграл на своём поле «Манчестер Сити» со счётом 0:2. Этот результат серьёзно огорчил «Арсенал», ведь шансы «канониров» на завоевание чемпионского титула Премьер-лиги резко снизились.

Когда Эрлинг Холанн открыл счёт во вторничном матче, фанаты «Тоттенхэма» стали дразнить соседей из «Арсенала».

«Вы смотрите, «Арсенал»? – скандировали болельщики.

Теперь «Манчестер Сити» для оформления титула чемпиона Англии достаточно обыграть на своём поле «Вест Хэм» в последнем туре. «Арсеналу» же нужно обыгрывать «Эвертон» и надеяться на осечку «горожан».